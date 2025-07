04.07.2025 07:47 512 Feuer bei Amazon in Leipzig: Was ist denn hier los?

Am Freitagmorgen löste Pappe in einer Müllpresse einen Brand beim Amazon-Logistikzentrum in der Torgauer Straße in Leipzig aus.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am frühen Morgen brannte in der Torgauer Straße. Über dem Amazon-Logistikzentrum im Norden von Leipzig stieg Rauch auf. Alles in Kürze Feuer im Amazon-Logistikzentrum in Leipzig.

Brand in Müllpresse mit Pappe entstanden.

Gebäude evakuiert, Belegschaft nach draußen gebracht.

Niemand verletzt, Feuer schnell gelöscht.

Regulärer Betrieb wieder aufgenommen. Mehr anzeigen Mehrere Menschen stehen auf dem Firmengelände, während im Hintergrund Rauch aufsteigt. © 7aktuell.de Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde das Feuer gegen 5.30 Uhr gemeldet. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert und die Amazon-Belegschaft nach draußen gebracht. Laut ersten Informationen von Polizeisprecherin Susanne Lübcke soll Pappe in einer Müllpresse in Brand geraten sein. Leipzig Feuerwehreinsatz Beim Ernten von Getreide: Feldbrand breitet sich in Leipzig aus Leipzig Feuerwehreinsatz Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet Frau aus Wohnung Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und die Evakuierung aufheben. Der reguläre Betrieb im Logistikzentrum wurde schon am Morgen wieder aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de