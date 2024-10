Acht Verletzte nach Kellerbrand im Osten Leipzigs, darunter fünf Polizisten!

Leipzig - Nach dem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Osten vermeldete die Polizei, dass insgesamt acht Personen verletzt wurden - darunter fünf Einsatzkräfte!

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kameraden in den Osten von Leipzig aus. © Leipzig FireFighter

Einer Mitteilung der Leipziger Behörde nach erlitten zwei weibliche Bewohner im Alter von 47 und 86 Jahren, ein männlicher Mieter im Alter von 54 Jahren und fünf eingesetzte Polizeibeamte leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort ambulant behandelt.

Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend kurz nach 20 Uhr in der Ludwigstraße im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld angerückt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war aus bisher ungeklärter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen. In der betroffenen Kellerbox werden elektrische Anschlüsse zusammengeführt.

Durch das Feuer stieg dichter Rauch vom Keller bis ins Dachgeschoss. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen.

"Die Mieter des Hauses mussten kurzzeitig evakuiert werden, konnten aber nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren", so Polizeisprecherin Josephin Sader.