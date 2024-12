Advents-Brand in Leipzig-Grünau: Wohnung komplett zerstört

Leipzig - Mitten in der Nacht zum 1. Advent ist die Leipziger Feuerwehr zu einem Brand nach Grünau ausgerückt.

In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Grünau ist in der Nacht zum 1. Advent ein Feuer ausgebrochen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Dort ist in der Brackestraße gegen 2.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die 44-jährige Mieterin konnte sich in Sicherheit bringen und selbst die Notrufnummer 112 wählen.

Ihre Wohnung brannte komplett aus. Daran konnten auch die Kameraden nichts ändern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da bis zum Eintreffen der Rettungskräfte das komplette Haus bereits evakuiert war.