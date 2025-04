Autos brennen lichterloh in Leipzig: Auch Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen

Leipzig - Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Zentrum-Ost: Zwei Autos sind am frühen Dienstagmorgen bei einem Brand stark beschädigt worden.

Nicht mehr zu retten: Sowohl der Lada (l.) als auch der davor stehende Chevrolet wurden stark beschädigt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden gegen 2.25 Uhr in die Scherlstraße alarmiert, nachdem ein parkender Lada aus bislang noch unbekannten Gründen in Brand geraten war.

Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag wurde niemand verletzt, doch nicht nur das lichterloh brennende Auto wurde schwer beschädigt.

Die Flammen griffen auch auf einen davor abgestellten Chevrolet über, außerdem auf das Mehrfamilienhaus, vor dem beide Fahrzeuge standen.

"Am Mehrfamilienhaus entstanden Schäden an Fenstern und Rollläden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt", so Freitag.