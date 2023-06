18.06.2023 14:23 593 Balkonbrand in Leipziger Mehrfamilienhaus: Mieter kann vorerst nicht zurück

In der Hafenstraße Leipzig gab es am Samstagmorgen einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Feuer in der Leipziger Hafenstraße: Am Samstagmorgen gegen 7.49 Uhr kam es zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Ursache des Wohnungsbrands in der Hafenstraße ist unklar. (Symbolbild) © 123RF/prathaan Die Brandursache ist allerdings noch unklar, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Infolge der Hitzeentwicklung zersprang die Glasscheibe der Terrassentür. Dadurch zog der Rauch hinein und die gesamte Wohnung verrußte. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden. Der Brand konnte aber zum Glück schnell durch die Feuerwache West gelöscht werden. Leipzig Feuerwehreinsatz Einsatz am Hauptbahnhof: Brandmelder legt Leipziger Citytunnel stundenlang lahm Die Wohnung des Mieters (47) ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten später in ihre Wohnungen zurück. Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/prathaan