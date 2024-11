Bewohner der "Lange Lene" nach Feuer ohne Strom und Wasser - doch für wie lange?

Leipzig - In der Nacht zum Mittwoch brach im Keller der "Langen Lene", Sachsens längstem Plattenbau in Leipzig-Probstheida, ein verheerendes Feuer aus. Am Tag danach sind die vermehrt älteren Bewohner ohne Strom und Wasser - ein Zustand, der womöglich etwas länger andauern könnte.