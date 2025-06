26.06.2025 09:11 638 Technischer Defekt? Brand in Chemie-Betrieb im Leipziger Osten

Am Donnerstagmorgen brannte in Leipzig-Mölkau in einem Chemie-Betrieb ein Aktivkohlefilter. Rauch stieg auf und die Feuerwehr musste löschen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der Donnerstagmorgen begann für Mitarbeitende eines Chemie-Betriebes im Leipziger Stadtteil Mölkau mit einem Feuerwehreinsatz, nachdem Rauch aufgestiegen war. Alles in Kürze Brand in Chemie-Betrieb im Leipziger Osten

Feuerwehr eingreift nach Rauchmeldung

Aktivkohlefilter als mögliche Ursache

Alle Personen evakuiert, niemand verletzt

Polizei ermittelt technischen Defekt Mehr anzeigen Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 6.25 Uhr über den Brand informiert. Auch die Feuerwehr war kurz darauf mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Informationen soll ein Aktivkohlefilter für Qualm gesorgt haben. Alle anwesenden Personen wurden evakuiert, damit die Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz im Nordwesten Leipzigs: Alte Sterni-Brauerei in Brand Leipzig Feuerwehreinsatz Großeinsatz nahe Leipzig: Waldbrand fordert Feuerwehr stundenlang Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell bestehe keine Gefahr mehr. Unter anderem mit einer Feuerleiter brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Polizei ermittelt nun, wieso der Filter für eine Rauchbildung und den Einsatz sorgte. Denkbar ist ein technischer Defekt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier