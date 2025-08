Gabelstapler trifft ihn am Bein: Speditions-Mitarbeiter bei Arbeitsunfall eingeklemmt

Leipzig - Bei einem Unfall auf dem Gelände der Speditionsfirma Emons im Nordwesten Leipzigs ist am Dienstagnachmittag ein Mitarbeiter verletzt worden.

Auf dem Gelände einer Speditionsfirma ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Unfall. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei bestätigte am Dienstagabend zunächst, dass es am Nachmittag einen Unfall auf dem Betriebsgelände einer Speditionsfirma an der Salzstraße gab und ein Mitarbeiter dabei "nicht lebensgefährlich" verletzt worden sei.

Am Mittwochmorgen erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter, dass sich das Unglück gegen 16.20 Uhr ereignet hatte.

Bisherigen Erkenntnissen nach soll der Fahrer eines Gabelstaplers beim Rangieren in einer Lagerhalle einen Kollegen übersehen haben und mit diesem zusammengestoßen sein. Der Polizeisprecher bestätigte, dass der Kollege dabei eingeklemmt wurde. "Der Gabelstapler hatte ihn am Bein verletzt."

Die Feuerwehr rückte an, um den Arbeiter aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen und laut Richter "intensiv behandelt" wurde.