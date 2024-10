29.10.2024 19:28 654 Brand in Leipzig: Gesamtes Wohnhaus evakuiert

Rettungseinsatz am Dienstag im Leipziger Osten! In der Oststraße hat es am späten Nachmittag in einer Wohnung gebrannt.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Rettungseinsatz am Dienstag im Leipziger Osten! Einsatz auf der Leipziger Oststraße. © EHL Media/Björn Stach Gegen 17 Uhr rückten die Kameraden nach ersten Informationen zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Oststraße aus. Die Feuerwehr betraten das Mehrfamilienhaus in Reudnitz-Thonberg unter Atemschutz, brachten zunächst alle Bewohner des Gebäudes vorsorglich in Sicherheit. Vom Rettungsdienst wurden einige von ihnen untersucht, verletzt soll nach ersten Erkenntnissen aber niemand sein. Auch die Polizei war am Brandort. © EHL Media/Björn Stach Die Oststraße blieb während des Einsatzes voll gesperrt. Die ebenfalls alarmierte Polizei untersuchte den Einsatzort und ermittelt fortan zur Brandursache.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Björn Stach