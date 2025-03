12.03.2025 13:27 Brand in Leipziger Grundschule: Schüler in Cafeteria evakuiert

Aufregung in der Leipziger Wilhelm-Wander-Schule: Am Mittwochmittag rückten Feuerwehr und Polizei zur Brandbekämpfung in die Grundschule aus.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Aufregung in der Leipziger Wilhelm-Wander-Schule: Am Mittwochmittag rückten Feuerwehr und Polizei zur Brandbekämpfung in die Grundschule aus. Die Feuerwehr konnte den Brand in den Toiletten löschen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Sprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage bestätigte, ging die Meldung über das Feuer in der Schulze-Delitzsch-Straße gegen 12 Uhr bei der Polizei ein. Schnell stellte sich heraus, dass der Brand in den Toilettenräumen der Schule ausbrach und eine starke Rauchentwicklung mit sich zog. Die genaue Ursache ist bisher noch nicht bekannt. Leipzig Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Grünau: Feuerteufel zündeln erneut in Leipziger Hochhaus Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Unterdessen evakuierte man die Schüler in die Cafeteria. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zu keinen größeren Beschädigungen gekommen sein.

