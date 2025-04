08.04.2025 07:40 Brandserie in Leipzig-Grünau geht weiter: Wieder Keller in Flammen

Immer wieder brennt es in den Kellern der Plattenbauten in Leipzig-Grünau. Auch am Montagnachmittag musste die Feuerwehr hier anrücken.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Immer wieder brennt es in den Kellern der Plattenbauten in Leipzig-Grünau. Auch am Montagnachmittag musste die Feuerwehr hier anrücken. Die Feuerwehr rückte am Montagnachmittag mit mehreren Fahrzeugen in Grünau an. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.30 Uhr in die Breisgaustraße alarmiert, wie Polizeisprecherin Josephin Sader auf Nachfrage von TAG24 erklärte. Wie schon so oft zuvor war dort in einer Kellerbox aus bislang noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Kameraden konnten die Flammen löschen. Mehrere Bewohner des Plattenbaus wurden vor Ort medizinisch versorgt, nachdem sie Rauchgase eingeatmet hatten. Ins Krankenhaus musste niemand. Leipzig Feuerwehreinsatz Einsatz im Leipziger Süden: Tiefgaragen-Brand ruft Feuerwehr auf den Plan Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht abschließend geklärt, so Sader. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit früheren Bränden im Bereich Grünau. Ruß ist am Kellerfenster in der Breisgaustraße 75 zu erkennen. Die Kameraden konnten das Feuer löschen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Der Stadtteil kommt seit Jahresbeginn nicht zur Ruhe - immer wieder muss die Feuerwehr anrücken. So beispielsweise erst vor wenigen Wochen, als es innerhalb weniger Stunden gleich viermal in verschiedenen Straßen gebrannt hatte. In allen Fällen wurde wegen Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier