Connewitzer Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar: Kripo ermittelt

Die Polizei untersuchte am Donnerstag die Brandwohnung. © Leipzig Livereport

Am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte laut Polizeisprecherin Josephin Heilmann in die Meusdorfer Straße gerufen. Dort war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Während der zügig eingeleiteten Löscharbeiten mussten mehrere Mieter kurzzeitig evakuiert werden, konnten aber bereits wenig später wieder ins Haus zurückkehren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die betroffene Wohnung wurde bei dem Brand derart stark beschädigt, dass sie nun bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar ist.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und brachte am Donnerstag einen Brandursachenermittler zum Einsatz.