Dachboden gerät in Brand: Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten

Leipzig - Die Feuerwehrkameraden der Messestadt waren am Mittwochabend im Stadtteil Rückmarsdorf gefordert.

Die Bewohner des Hauses hatten zunächst versucht, den Brand eigenhändig zu löschen. Letztendlich war jedoch der Einsatz der Feuerwehr nötig. © 7aktuell.de/Eric Pannier

An der Straße An der Vogelweide war es gegen 20 Uhr zum Brand in einem Einfamilienhaus gekommen, wie eine Sprecherin der Polizei TAG24 bestätigte.

"Die Bewohner hatten Brandgeruch wahrgenommen. Kurz darauf bemerkten sie bereits, dass Rauch aus der Dachbodenluke austrat", so die Sprecherin.

Die Bewohner hätten zunächst eigenhändig versucht, der Flammen Herr zu werden. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Rückmarsdorf rückten an. Kurz darauf war der Brand gelöscht.

Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Auch das Haus war anschließend noch bewohnbar, allerdings wurde die Stromversorgung in Mitleidenschaft gezogen.