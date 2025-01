Doppelhaushälfte in Flammen: Decke stürzt ein, Feuerwehrmann wird verletzt

Eine Doppelhaushälfte stand am Freitagmorgen in Markranstädt in Vollbrand. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. © News5

Die Einsatzkräfte wurden am Morgen in eine Wohnsiedlung in Markranstädt gerufen. Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, stand eine Doppelhaushälfte in der Karlstraße in Flammen.

Die Behörde sei gegen 7.30 Uhr von der Rettungsleitstelle über den Brand informiert worden.

Laut Pressesprecher Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig habe zunächst der Anbau des Hauses in voller Ausdehnung in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen. Der Brand habe sich daraufhin schnell auf das Hauptgebäude ausgebreitet.

Für die Feuerwehrleute wurde es schnell gefährlich: Während der Löschmaßnahmen im Dachstuhl stürzte plötzlich eine Decke ein. "Daraufhin haben wir vorsorglich die Kameraden über die Drehleiter wieder rausgeholt", so Köhler.

Ein Feuerwehrmann habe sich im Dachstuhl leicht verletzt, es gehe ihm aber soweit gut.