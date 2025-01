Doppelhaushälfte in Flammen: Feuerwehrmänner in Gefahr?

Dutzende Einsatzkräfte waren in Markranstädt vor Ort. Auch zwei Feuerwehrmänner befanden sich offenbar in Gefahr. © News5

Die Einsatzkräfte wurden am Morgen in eine Wohnsiedlung in Markranstädt gerufen.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Nachfrage von TAG24 erklärte, steht eine Doppelhaushälfte in der Karlstraße in Flammen. Das Feuer soll auch auf das Dach des Hauses übergegriffen haben.

Die Behörde sei gegen 7.30 Uhr von der Rettungsleitstelle über den Brand informiert worden.

Die zwei Bewohner sollen sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht mehr im Gebäude befinden.

Nach TAG24-Informationen seien mehrere Personen verletzt worden. Demnach befanden sich auch zwei Feuerwehrmänner zwischenzeitlich in Gefahr, als offenbar die Decke im Gebäude eingestürzt sei. Sie sollen glücklicherweise in Sicherheit gebracht worden sein.

Bestätigen konnte die Polizei das bislang noch nicht.