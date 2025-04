25.04.2025 07:09 860 Dramatische Szenen: Anwohner müssen nach Brand aus Wohnungen gerettet werden

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde Donnerstagnacht nach Leipzig-Mockau gerufen. Grund war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, der es in sich hatte.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde Donnerstagnacht nach Leipzig-Mockau gerufen. Grund war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, der es in sich hatte. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ist Donnerstagnacht ein Feuer ausgebrochen. © LeipzigFireFighter Kurz vor 23.30 Uhr rückten unter anderem Feuerwehr und Polizei zu dem Feuer in der Mockauer Straße aus. "Aus bisher unbekannter Ursache kam es da zum Brand in einem Treppenhaus", bestätigte Polizeisprecherin Josephin Sader auf TAG24-Anfrage. Laut Informationen vom Unfallort breitete sich der Qualm schnell im gesamten Gebäude aus, weshalb die Feuerwehr die Mieter über deren Fenster evakuieren musste. Leipzig Feuerwehreinsatz Nächtlicher Brand im Leipziger Osten beschädigt mehrere Autos Die Bilder zeigen, dass Anwohner, darunter auch Kinder, unter anderem mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen befreit worden sind.

Die Mieter mussten über die Fenster aus ihren Wohnungen gerettet werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Eine Frau verletzt: Anwohner müssen in Notunterkünften untergebracht werden Die Überreste des Brandes: Ging das Feuer von einem Kinderwagen aus? © EHL Media/Erik-Holm Langhof Eine Frau (37) wurde laut Polizei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Personen sind zeitweise in einer von den Leipziger Verkehrsbetrieben gestellten Straßenbahn untergekommen. Da das Haus derzeit noch nicht wieder bewohnbar ist, wurden die Mieter zum Teil in Notunterkünften untergebracht. Leipzig Feuerwehreinsatz Grünauer Platten-Bewohner wieder von Brandstiftern heimgesucht? Auf den Bildern ist ein verkohlter Kinderwagen zu sehen. Ob das Feuer von diesem ausging, wird nun ein Brandursachenermittler prüfen.

Titelfoto: Montage: LeipzigFireFighter; EHL Media/Erik-Holm Langhof