Einsatz im Leipziger Nordwesten: Keller in Mehrfamilienhaus brennt

Leipzig - Einsatz am Montagabend im Leipziger Stadtteil Wahren: Im Keller eines Mehrfamilienhauses hat es gebrannt.

Im Keller eines Leipziger Mehrfamilienhauses brannte es am Montagabend. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Dienstag auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 21.40 Uhr wegen des Feuers in der Straße Am Meilenstein alarmiert.

Demnach griffen die Flammen auch auf ein benachbartes Abteil über.

Der Brand sei von Kräften der Feuerwehr gelöscht worden.

Verletzte habe es nicht gegeben.

Die Höhe des entstandenen Schadens stehe noch nicht fest - das Gebäude sei aber weiter bewohnbar.