Explosionsgefahr in Tanzschule: Feuerwehr rückt aus, doch dann folgt der nächste Alarm!

Die Feuerwehr in Grimma bekämpfte am Mittwoch eine akute Gefahrenlage in einer Tanzschule. Dann wurden die Kameraden zu einem Schornsteinbrand alarmiert.

Von Anna Gumbert

Grimma - Zwei parallel verlaufende Feuerwehreinsätze haben am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte im Landkreis Leipzig auf Trab gehalten. Der Schornsteinbrand am Rappenbergring bestätigte sich vor Ort nicht. © Medienportal Grimma Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, wurde die Besatzung der Freiwilligen Feuerwehr in Grimma zunächst gegen 15.40 Uhr zur Tanzschule in die Südstraße gerufen. Dort war ein starker Gasgeruch gemeldet worden, der sich den Einsatzkräften vor Ort bestätigte. Nahezu das gesamte Gebäude der Schule war mit Gas geflutet, sodass eine akute Explosionsgefahr bestand. Der Bereich der Tanzfläche wurde weiträumig gesperrt, danach durch Hochleistungsgeräte der Feuerwehr gelüftet. Die Kameraden aus Schönbach und Trebsen eilten zur Unterstützung. Ersten Infos nach hatten Unbekannte zuvor versucht, die Gasleitung zu stehlen - deshalb war es zu einem technischen Defekt gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, verletzt wurde niemand. Leipzig Feuerwehreinsatz Nächtlicher Einsatz im Leipziger Osten: Gartenlaube steht in Flammen Noch während die Feuerwehrleute in der Südstraße beschäftigt waren, gab es gegen 15.55 Uhr einen Notruf wegen eines vermeintlichen Schornsteinbrands vom Rappenbergring. Die Tanzschule in der Südstraße wurde professionell entlüftet. © Medienportal Grimma Der Brand bestätigte sich vor Ort nicht, sodass die Kameraden bereits nach einer halben Stunde Entwarnung geben konnten. Auch hier wurden keine Verletzten verzeichnet.

