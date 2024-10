08.10.2024 11:35 566 Feuer bricht in Leipziger Garage aus - Jetzt ermittelt die Kripo

Ein Feuer ist am Montagabend in einer Garage im Leipziger Stadtteil Holzhausen ausgebrochen - die Kripo ermittelt in dem Fall.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Ein Feuer ist am Montagabend in einer Garage im Leipziger Stadtteil Holzhausen ausgebrochen - die Kripo ermittelt in dem Fall. In Leipzig-Holzhausen brannte am späten Montagabend eine Garage. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Beamten gegen 22.40 Uhr alarmiert. So hätten zunächst im Inneren gelagerte Heuballen gebrannt - wie es dazu kam, sei derzeit noch unklar. "Im Verlauf griff das Feuer auch auf die Tür und das Dach der Garage über", hieß es weiter.

Einsatzkräfte der Feuerwache Süd und der Freiwilligen Feuerwehr Holzhausen konnten die Flammen laut Polizei gemeinsam löschen - allerdings sei ein Sachschaden von geschätzten 3000 Euro entstanden. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion werde auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.



Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier