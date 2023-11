26.11.2023 14:44 Feuer greift auf Dachstuhl über: Verletzter bei Küchenbrand

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Regis-Breitingen mussten Rettungskräfte den Bewohner des Hauses am Sonntag ins Krankenhaus bringen.

Von Eric Mittmann

Regis-Breitingen - Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Regis-Breitingen (Landkreis Leipzig) mussten Rettungskräfte den Bewohner des Hauses am Sonntag ins Krankenhaus bringen. In einem Einfamilienhaus in Regis-Breitingen ist es am Sonntag zu einem Küchenbrand gekommen. © Leipzig FireFighter Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 bestätigte, hatte die Rettungsleitstelle gegen 12.45 Uhr den Notruf erhalten. Nach Informationen von TAG24 war dabei zunächst die Rede von einem Brand im Schornstein des Hauses. Als die Feuerwehren aus Regis-Breitinhen, Ramsdorf und Borna kurz darauf am Ort des Geschehens an der Heinrich-Pestalozzi-Straße eintrafen, stellte sich jedoch bereits heraus, dass ein Übergreifen des Feuers auf die Küche nicht mehr verhindert werden konnte. Der Bewohner hatte das Haus glücklicherweise noch selbstständig verlassen können. Rettungskräfte brachten ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Leipzig Feuerwehreinsatz Er wollte sein Hab und Gut retten: Hausbewohner (82) bei Brand verletzt Die Feuerwehr hatte sich derweil an die Brandbekämpfung gemacht. Dazu wurden weitere Kräfte aus Lobstädt nachalarmiert. Inzwischen sollen die Kameraden das Feuer unter Kontrolle gebracht und mit den Nachlöscharbeiten begonnen haben. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Inzwischen soll der Brand unter Kontrolle sein und die Nachlöscharbeiten sollen begonnen haben. © Leipzig FireFighter Die genaue Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Titelfoto: Leipzig FireFighter