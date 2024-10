Feuer in Leipzig-Grünau: Hochhaus-Bewohner evakuiert!

Leipzig - Großer Einsatz am Dienstagnachmittag im Leipziger Ortsteil Grünau-Mitte: In einem Hochhaus hat es gebrannt.

In der Wohnung eines Hochhauses in Leipzig-Grünau brach am Dienstag ein Feuer aus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Stuttgarter Allee aus. Der Grund sei derzeit noch unklar.



"Die Bewohner konnten durch die Einsatzkräfte zügig evakuiert werden und sammelten sich vor dem Haus", hieß es.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die betroffenen Räume seien allerdings nicht mehr bewohnbar.

Wie hoch der Schaden ist, stehe aktuell noch nicht fest.

Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch Rettungskräfte vor Ort.