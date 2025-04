Feuer in Leipziger Garagenhof: Brand breitet sich aus

Leipzig - Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Donnerstag im Leipziger Norden.

Im Leipziger Norden haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Garagen gebrannt. © Leipzig FireFighter

Gegen 23.45 Uhr wurden die Kameraden in den Stadtteil Möckern gerufen. Zeugen hatten ein Feuer in einem Garagenhof an der Hans-Beimler-Straße bemerkt.

Der Brand war in einer der Garagen ausgebrochen. "Über den Dachbereich hatten sich die Flammen auf zwei weitere Garagen ausgebreitet", sagte Polizeisprecherin Josephin Sader am Donnerstagmorgen gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Verletzt wurde niemand.