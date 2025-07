Feuer in Leipziger Hochhaus: Wohnung ohne Strom

Leipzig - Ein Kellerbrand im Leipziger Stadtteil Schönau hat in der Nacht zu Freitag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine Wohnung wurde nicht mehr mit Elektrizität versorgt.

Alles in Kürze

In diesem Hochhaus am Dölziger Weg kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Kellerbrand. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer gegen 4.10 Uhr in der Kellerbox eines Mehrfamilienhauses am Dölziger Weg aus.

Der Grund sei derzeit noch unklar.



Durch die Flammen sei es zu Schäden an Versorgungsleitungen gekommen - "Ein Mietbereich hatte infolge des Brandes keinen Strom", hieß es.