04.04.2024 07:30 12.656 Feuer in Tiefgarage am Leipziger Allee-Center: Polizei ermittelt wegen Branddelikt

Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen in Leipzig-Grünau: Am Allee-Center hat es gebrannt.

Von Carolina Neubert, Anna Gumbert

Leipzig - Nach einem Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen in Leipzig-Grünau haben die Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Die Feuerwehr kam am Mittwoch zum Einsatz am Allee-Center. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie die Leipziger Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, vermutet die Behörde eine Brandstiftung. Ein Brandursachenermittler ist derzeit im Einsatz, um Spuren zu sichern. Das Feuer war am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr im Lagerraum der Tiefgarage am Allee-Center ausgebrochen. "Durch die interne Sprinkleranlage des Brandschutzsystems wurde das Feuer noch vor einem Ausbreiten gelöscht. Die Feuerwehr kam vor Ort und lüftete", so Polizeisprecherin Sandra Freitag. Leipzig Feuerwehreinsatz Giftige Dampfwolke wegen auslaufender Salzsäure: Großeinsatz in Leipzig Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden im Lagerraum, der bisher noch nicht beziffert werden konnte. Originaltext vom 3. April, 12.18 Uhr Aktualisiert am 4. April, 7.28 Uhr

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier