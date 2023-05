Feuerwehr-Großeinsatz in Leipzig: Mehr als 40 Bewohner aus Altenheim evakuiert

Leipzig - Ein Brand im Dachgeschoss eines Pflegeheims in Leipzig hat am Morgen des Pfingstmontags den Einsatz gleich mehrerer Feuerwehrkräfte erfordert.

In einem Altenheim in Leipzig ist es am Pfingstmontag zu einem Brand gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag gegenüber TAG24 mitteilte, war der Brand gegen 5.24 Uhr gemeldet worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte eilten daraufhin zum Ort des Geschehens an der Chopinstraße.

Während sich die Kameraden an die Brandbekämpfung machten, mussten zeitgleich die mehr als 40 Personen in dem Gebäude evakuiert werden. "Die Personen waren zum Teil bettlägerig oder saßen im Rollstuhl, weshalb es zunächst zu einem großen Rettungseinsatz kam", so die Polizeisprecherin.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll bei dem Brand niemand verletzt worden sein.

Die Bewohner und Mitarbeiter des Hauses können vorerst jedoch nicht in dieses zurück, weshalb die Feuerwehr am Morgen noch damit beschäftigt war, alternative Unterbringungsmöglichkeiten für sie zu finden. Auch ein Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe war dazu vor Ort.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ist derzeit noch unklar.