Zeugen hören Knallgeräusche aus Haus: Feuerwehr in Connewitz im Einsatz

Leipzig - Abendlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Süden: In einem Hinterhaus hat es am Sonntag gebrannt.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr war am Sonntagabend in Connewitz im Einsatz. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Einsatzkräfte der Feuerwachen Mitte und Süd rückte gegen 20.40 Uhr in der Biedermannstraße in Connewitz an.

Dort stieg eine Rauchwolke aus einem leerstehenden Gebäude auf einem Hinterhof in den Himmel.

Zeugen sollen zuvor laute Knallgeräusche wahrgenommen haben, die aus dem Haus drangen, erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf Anfrage von TAG24.

Mithilfe einer Drehleiter löschte die Feuerwehr den Brand.