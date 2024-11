Feuerwehr Leipzig gibt Einblick in Einsatz: "Wenn Leute schreien, macht es das unheimlich schwer"

Leipzig - An einem Tag im zurückliegenden Sommer wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Ost zu einem vermeintlichen Vegetationsbrand alarmiert. Dieser entpuppte sich als absoluter Horror-Unfall - und die Witterung war nicht gerade auf der Seite der Einsatzkräfte.

Nachdem die Einsatzkräfte die Lage sondiert hatten, ging es gleich ans Sägen, um die "Verletzten" zu befreien. © Screenshot YouTube/Freiwillige Feuerwehr Leipzig Ost

Zwei Autos waren ineinander gekracht, der eine Wagen ist auf der Motorhaube des anderen aufgebockt: Im Inneren der Unfallwracks warteten zwei verletzte und blutende Personen auf die Rettung durch die Kameraden der Feuerwehr.

Bei diesem Anblick handelte es sich glücklicherweise "nur" um eine Übung für die Einsatzkräfte - trotzdem war natürlich Eile geboten, um die Aufgabe schnell und effizient lösen zu können.

"Bei jedem Einsatz gibt es erst einmal die Chaos-Phase", erzählte Angriffstruppführer Tim. Die Kameraden mussten die Lage erst einmal sichten, dann entscheiden, in welchen Schritten man in Absprache mit dem Notarzt in der Bergung der Unfallopfer vorgehen sollte.

"Wenn an der Einsatzstelle Leute schreien, macht es das unheimlich schwer für mich. Wenn die Menschen ihre berechtigten Sorgen kundtun, aber auch Sorgen beschreiben, die sie in dem Moment eigentlich nicht zu interessieren haben. Etwa, dass wir ihr Fahrzeug noch kaputter machen, wenn wir es aufschneiden", schilderte Tim.