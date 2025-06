16.06.2025 09:45 Feuerwehr verhindert Großbrand in Gartenanlage

Am Sonntagabend hat in der Gartenanlage "Erholung" in Groitzsch eine Laube gebrannt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Von Jan-Gerrit Vahl

Groitzsch - In der Kleinstadt Groitzsch im Landkreis Leipzig ist am Sonntagabend eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Durch schnelles Handeln der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen des Brandes verhindert werden. Alles in Kürze Feuerwehr verhindert Großbrand in Gartenanlage in Groitzsch

Gartenlaube in Flammen, Feuerwehr alarmiert um 20:20 Uhr

Löschmaßnahmen unter Atemschutz verhindern Übergreifen des Brandes

Einsatz nach 1,5 Stunden beendet, Polizei übernimmt Ermittlungen

Gegen 20.20 Uhr seien die Feuerwehren von Groitzsch und Großstolpen über einen Brand in der Gartenanlage "Erholung" in der Mühlstraße alarmiert worden, teilte Stadtwehrleiter Mike Köhler noch am späten Sonntagabend mit. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Laube in Brand geraten war und bereits gänzlich in Flammen stand. "Die Feuerwehr begann sofort mit den Löschmaßnahmen unter Atemschutz", so Köhler von der Feuerwehr Groitzsch weiter. "Dadurch gelang es, ein Übergreifen zu verhindern." Nach anderthalb Stunden habe die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet und die Einsatzleitung in die Hände der Polizei übergeben. Diese begann unverzüglich mit den Ermittlungen zur Brandursache. Ein Übergreifen der Flammen auf einen vor der Hütte liegenden Haufen Schnittgut konnte verhindert werden. © Feuerwehr Stadt Groitzsch Rund anderthalb Stunden dauerten die Löscharbeiten. © Feuerwehr Stadt Groitzsch Die Feuerwehren von Groitzsch und Großstolpen waren mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. © Feuerwehr Stadt Groitzsch Die Gartenlaube wurde durch die Flammen jedoch gänzlich zerstört. Das Dach der Hütte war während der Löscharbeiten eingebrochen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Titelfoto: Feuerwehr Stadt Groitzsch