02.12.2024 10:01 3.222 Feuerwehreinsatz am 1. Advent: Einfamilienhaus in Flammen - Bewohner in Klinik

Feuerwehreinsatz am 1. Advent in Trebsen im Landkreis Leipzig: Ein Einfamilienhaus stand im Ortsteil Seelingstädt in Flammen.

Von Tino Hahner, Merle Aarents

Trebsen/Mulde - Feuerwehreinsatz am 1. Advent in Trebsen im Landkreis Leipzig: Ein Einfamilienhaus stand im Ortsteil Seelingstädt in Flammen. Im Keller des Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf das restliche Haus verhindern. © Medienportal Grimma/Sören Müller Die Kameraden aus Seelingstädt, Altenhain, Trebsen, Grimma und später auch Neichen wurden gegen 15.30 Uhr in die Trebsener Straße zu einem Gebäudebrand gerufen. Wie die Polizei mitteilte, war der Keller des Hauses in Brand geraten. Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz bekämpften das Feuer und konnten so das Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehr Leipzig gibt Einblick in Einsatz: "Wenn Leute schreien, macht es das unheimlich schwer" "Der 84-jährige Hauseigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls alleine im Objekt befand, musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", so Sprecher Michael Schwerinsky. Das Gebäude ist nach TAG24-Informationen vorerst unbewohnbar, zur Höhe des Schadens lagen jedoch noch keine Informationen vor. Zahlreiche Einsatzkräfte waren beim Brand vor Ort. © Medienportal Grimma, Sören Müller Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuerunglück kommen konnte. Die Trebsener Straße war zeitweise voll gesperrt. Erstmeldung vom 1. Dezember 17.48 Uhr, aktualisiert am 2. Dezember 10.01 Uhr

Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller