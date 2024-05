Feuerwehreinsatz am Acapulco: CO2-Flasche löst ABC-Alarm aus

Die Einsatzkräfte wurden auf die Karli gerufen, weil eine CO2-Warnanlage ausgelöst hatte. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Am Freitagmorgen rückten Feuerwehr und ABC-Trupp in die Südvorstadt aus: In dem Gebäude, in dem sich auch das Restaurant Acapulco befindet, hatte ein Hausmeister um 7.09 Uhr die Rettungsleitstelle informiert.

Laut einem Sprecher der Leipziger Feuerwehr habe der Mann zuvor den Alarm einer Gaswarnmeldeanlage gehört. Nach Gas gerochen habe es wohl aber nicht.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, konnten sie im Keller des Hauses schnell den Ursprung ausmachen: Ein Warnmelder habe ausgelöst, weil eine CO2-Flasche undicht gewesen sei.

Der Keller wurde belüftet und vorübergehend gesperrt, weil noch Kohlendioxid habe festgestellt werden können.