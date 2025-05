Feuerwehreinsatz am Adler: Schuppen gerät in Brand, plötzlich greift das Feuer über

Leipzig - Die Feuerwehr der Messestadt war Sonntagnacht am Adler im Stadtteil Plagwitz gefordert.

Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend am Adler. Im Zuge des Einsatzes musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden. © News5/Grube

Gegen 22 Uhr war auf einer Fläche an der Kreuzung ein Feuer in einem Holzschuppen ausgebrochen, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Montag mitteilte. "Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar."

Die Flammen griffen von dort aus auf mehrere Bäume über.

Ein Löschzug der Feuerwache West eilte herbei, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Zuge des Einsatzes musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden. Auch die Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe waren betroffen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.