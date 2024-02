Feuerwehreinsatz im Leipziger Süden: Anwohner von Explosionen geweckt

Leipzig - Brennende Mülltonnen haben in der Nacht zu Mittwoch im Süden von Leipzig so manchen Anwohner aus dem Schlaf gerissen.

Aus der Ferne sah man in der vergangenen Nacht die Flammen lodern. Übrig blieben nur Schutt und Asche. © Bildmontage: privat, Screenshot/privat

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, waren die Beamten alarmiert worden, nachdem gegen 1 Uhr mehrere Mülltonnen in den Stadtteilen Connewitz und Lößnig in Flammen aufgegangen waren.

Zeugen berichteten TAG24, dass sie von regelrechten Explosionen aus dem Schlaf gerissen worden seien.

Den Angaben der Polizei zufolge brannten zwei Tonnen in der Burgstädter Straße sowie insgesamt vier Tonnen an zwei verschiedenen Orten in der Hans-Otto-Straße in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Behälter vollständig ausbrannten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.