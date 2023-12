05.12.2023 09:49 Feuerwehreinsatz in Leipzig-Holzhausen: Fettbrand sorgt für Evakuierung

Feuerwehreinsatz am Montagabend in Leipzig: In einem Mehrfamilienhaus hat es gebrannt.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Feuerwehreinsatz am Montagabend in Leipzig: In einem Mehrfamilienhaus hat es gebrannt. Ein Wohnungsbrand sorgte am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz in Leipzig-Holzhausen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Nach TAG24-Informationen vom Einsatzort brach das Feuer in der Walter-Heise-Straße aus. Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage einen Wohnungsbrand im Stadtteil Holzhausen. Demnach waren ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Mieter im Wohnzimmer, als gegen 21 Uhr ein Fettbrand auf dem Küchenherd ausbrach. Leipzig Feuerwehreinsatz Flammen in Garage hinter Mehrfamilienhaus: Feuerwehr mit Atemschutz im Einsatz Laut Sprecherin konnten alarmierte Kräfte der Feuerwehr den Brand löschen - während der Arbeiten sei das Haus evakuiert worden. Die betroffene Wohnung im vierten Obergeschoss sei nicht mehr bewohnbar, der entstandene Sachschaden derzeit aber noch unklar. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Fettbrand löschen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Es seien Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen worden.

