Flammen in Garage hinter Mehrfamilienhaus: Feuerwehr mit Atemschutz im Einsatz

Schkeuditz - Am Mittwochabend brach in einem Hinterhof in Schkeuditz bei Leipzig ein Feuer aus. Die Rettungskräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus gerade noch verhindern.

Die Robert-Koch-Straße musste vorübergehend gesperrt werden. © EHL Media/Lucas Libke

Wie die Rettungsleitstelle in Leipzig bestätigte, war die Feuerwehr gegen 18.15 Uhr in die Robert-Koch-Straße in Schkeuditz alarmiert worden. Dort war eine Garage im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz gegen die Flammen vor und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Während der Löscharbeiten wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, insgesamt waren drei Löschfahrzeuge im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen von vor Ort nach wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden lässt sich vorerst noch nicht beziffern. Zur Brandursache wird ermittelt.