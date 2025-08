05.08.2025 08:41 1.084 Attacke auf teilAuto in Leipzig? Feuerteufel setzen gleich vier Mietwagen in Brand

An der Karl-Heine-Straße in Leipzig haben Feuerteufel in der Nacht zu Dienstag gleich vier Fahrzeuge der Car-Sharing-Firma teilAuto in Brand gesetzt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Kurz nach Mitternacht waren Leipzigs Feuerwehrkameraden im Westen der Messestadt gefordert. An der Karl-Heine-Straße hatten Feuerteufel gleich vier Fahrzeuge der Car-Sharing-Firma teilAuto in Brand gesetzt. Hatten sie es auf das Unternehmen abgesehen? Alles in Kürze Feuerteufel setzen vier Mietwagen in Leipzig in Brand

Die Fahrzeuge gehörten der Firma teilAuto

Brandort war ein Parkplatz an der Karl-Heine-Straße

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft gezielte Attacke

Niemand wurde verletzt, Sachschaden ist noch unklar Mehr anzeigen Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Dienstag an der Karl-Heine-Straße. Unbekannte hatten auf einem Parkplatz gleich vier Fahrzeuge von teilAuto in Brand gesetzt. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 mitteilte, war es gegen 0.10 Uhr in der Nacht zu Dienstag zu dem Brand gekommen. "Mehrere Zeugen hatten uns den Brand gemeldet." Ort des Geschehens: Ein Parkplatz an der beliebten Karl-Heine-Straße in Plagwitz, etwa in Höhe der Engertstraße. Verborgen hinter einigen Wohnhäusern und Bäumen waren dort auf einen Schlag gleich vier teilAuto-Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Löschzug der Leipziger Feuerwehr eilte herbei und ging umgehend mit großen Mengen Schaum gegen die Flammen vor. "Die Feuerwehrleute löschten den Brand zügig", so Graupner. Für die Fahrzeuge war es zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits zu spät. Alle vier brannten vollständig aus. Leipzig Feuerwehreinsatz Einsatz im Landkreis Leipzig: Container an Einkaufszentrum brennt! Leipzig Feuerwehreinsatz Aufregung in Leipzig: Steinbrocken drohen auf Gehweg zu stürzen Das Feuer hatte bis dahin bereits so heftig gewütet, dass zwei der Fahrzeuge bis zur Unkenntlichkeit zerstört waren, sagte der Polizeisprecher. "Bei zwei Fahrzeugen wissen wir, dass es sich um einen VW Passat und einen Renault Trafic handelt. Bei den anderen beiden konnten wir es noch nicht sagen." Laut der App des Car-Sharing-Unternehmens hatte mindestens ein weiterer Passat auf dem Parkplatz gestanden. Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Zwei der Fahrzeuge wurden dabei bis zur Unkenntlichkeit zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier Polizeisprecher Graupner zufolge waren durch das Feuer außerdem der angrenzende Grundstückszaun sowie einige Bäume in Mitleidenschaft gezogen worden, unter denen die Autos geparkt waren. Die Gesamthöhe des Sachschadens konnte am Dienstagmorgen noch nicht festgestellt werden. Immerhin: Verletzt wurde niemand. Das Fachkommissariat für Branddelikte bei der Leipziger Polizei hat den Fall bereits übernommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Leipzig Feuerwehreinsatz Alarm im Neuen Rathaus: Feuerwehr rückt an Leipzig Feuerwehreinsatz Rauch tritt aus Wohnhaus aus: Feuerwehr rückt im Leipziger Osten an Eine Frage, die dabei im Raum stehen dürfte, ist, ob die Mietwagen gezielt ins Visier genommen wurden. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass noch weitere Fahrzeuge auf dem Parkplatz abgestellt waren, diese jedoch verschont blieben. Hatten es die Täter etwa auf teilAuto abgesehen?

