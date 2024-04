07.04.2024 09:59 502 Gassi-Gänger entdeckte Feuer: Gartenlaube niedergebrannt, 20.000 Euro Schaden

Ein schwerer Brand in einem Kleingartenverein hielt am Samstagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis Leipzig in Atem.

Von Anna Gumbert

Regis-Breitingen - Am Samstagabend fackelte eine Gartenlaube in der Deutzener Straße in Regis-Breitingen ab. Die Laube brannte bis auf ihre Grundmauern nieder. © Leipzig FireFighter Gegen 20 Uhr alarmierte ein Passant, der gerade mit seinem Hund Gassi ging, die Feuerwehr. Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach waren die Feuerwehren aus Regis-Breitingen und Ramsdorf im Einsatz, die Laube brannte trotzdem bis auf ihre Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Löschzüge waren in der Nacht im Einsatz. © Leipzig FireFighter Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Titelfoto: Leipzig FireFighter