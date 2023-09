Großbrand in Leipziger Lagerhalle unter Kontrolle: Löscharbeiten dauern weiterhin an

Leipzig - Im Leipziger Westen ist am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen.

Die Halle an der Rückmarsdorfer Straße brannte in voller Ausdehnung. © Louis Bischoff

Die Feuerwehr wurde gegen 19.30 Uhr in die Rückmarsdorfer Straße alarmiert. Dort brannte eine Lagerhalle der Abfall- und Recycling-Firma ALBA in voller Ausdehnung. Eine Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Anwohner der Stadtteile Böhlitz-Ehrenberg und Rückmarsdorf wurden über die Warn-App NINA gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Leipziger Feuerwehr war zunächst mit zwei Löschzügen vor Ort, später wurden weitere Unterstützung gefordert. Insgesamt waren am Freitagabend 85 Einsatzkräfte vor Ort. Am späten Abend dann eine gute Nachricht: Der Brand sei unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr auf "X" mit.

Die Löscharbeiten hielten die Kameraden der Feuerwehr jedoch noch bis in die Morgenstunden des Samstag in Atem. So wurden weitere Messungen durchgeführt, ein Löschunterstützungsfahrzeug wurde eingesetzt und es wurde versucht, die brennenden Ballen aus der Lagerhalle zu holen und zu löschen.

Auch in der Nacht hatten die Anwohner angrenzender Stadtteile mit weiterer Geruchsbelästigung zu kämpfen. Im Bereich der Rückmarsdorfer Straße kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.