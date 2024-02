17.02.2024 09:17 639 Großeinsatz im Leipziger Osten: Mehrfamilienhaus in Flammen

Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Samstag in den Leipziger Osten ausgerückt: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Samstag in den Leipziger Osten ausgerückt: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Gregor-Fuchs-Straße brannte es in der Nacht zu Samstag. © LeipzigFireFighter Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage sagte, brach das Feuer aus noch unklarer Ursache gegen 1.15 Uhr in der Gregor-Fuchs-Straße aus. Das betroffene Gebäude habe sich im Bau befunden, sei aber bewohnt gewesen - so seien die Anwohner des Hauses und der Nachbarhäuser evakuiert worden. Durch den Brand sind Decken eingestürzt - das Gebäude sei nun nicht mehr bewohnbar. Leipzig Feuerwehreinsatz Tödliches Feuer in Leipziger Plattenbau: Feuerwehr entdeckt Leichen Die Bewohner des Brandhauses seien in Notunterkünften und bei Verwandten untergebracht worden. Die Nachbarn durften laut Lübcke in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte habe es nicht gegeben. Feuerwehr und Polizei rückten aus. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Das Gebäude und die Nachbarhäuser mussten evakuiert werden. © News5 / Grube Im Laufe des Samstags soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof