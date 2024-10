11.10.2024 21:54 3.205 Großeinsatz im Leipziger Zentrum: Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen vor Ort

Großeinsatz der Feuerwehr im Leipziger Zentrum-Südost: Es brannte am Freitagabend in einem Wohnblock in der Tarostraße.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Großeinsatz der Feuerwehr im Leipziger Zentrum-Südost! Die Feuerwehr war am Freitagabend in der Tarostraße im Einsatz. © Leipzig FireFighter Die Rettungsleitstelle bestätigte auf Nachfrage von TAG24, dass die Kameraden am Freitagabend um 20.39 Uhr in die Tarostraße alarmiert worden seien. Wie Fotos vom Einsatzgeschehen zeigen, muss es in der fünften Etage eines Wohnblocks gebrannt haben – deutlich ist der Ruß an der Fassade zu sehen. Man sei mit 16 Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen, hieß es vonseiten der Feuerwehr. Außerdem war auch der Rettungsdienst zahlreich im Einsatz. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuer bricht in Leipziger Garage aus - Jetzt ermittelt die Kripo Unklar ist noch, was genau passiert ist. Details konnte auch der Sprecher noch nicht nennen. In der fünften Etagen eines Wohnblocks hat es gebrannt. © Silvio Bürger Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. © Silvio Bürger Wie TAG24 vom Brandort erfuhr, sollen zwei Personen verletzt worden sein. Dabei handele es sich wohl um zwei Frauen, die Mieterin der Brandwohnung sowie eine Nachbarin. Erstmeldung von 21.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.54 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger