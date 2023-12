23.12.2023 15:52 Hoffentlich traf's nicht den Weihnachtsbraten! Küchenbrand sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig wurden am Samstagnachmittag in die Heinrich-Heine-Straße in Borna gerufen.

Von Eric Mittmann

Borna - Die Feuerwehren des Landkreises Leipzig wurden am Samstagnachmittag in die Heinrich-Heine-Straße in Borna gerufen. Gleich mehrere Feuerwehren waren am Samstag zu dem Einsatz geeilt. © Leipzig FireFighter Wie TAG24 aus der Rettungsleitstelle erfuhr, hatte angebranntes Essen den Einsatz gegen 14.05 Uhr ausgelöst. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zedtlitz, Borna und Eula eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Auch die Feuerwehren Geithain und Threna wurden alarmiert, konnten ihren Einsatz jedoch noch auf dem Weg abbrechen. "Die Kräfte vor Ort konnten dann recht schnell feststellen, dass tatsächlich lediglich das Essen angebrannt war. Daraufhin gaben sie Entwarnung", so ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Leipzig Feuerwehreinsatz Terrassen-Brand in Taucha breitet sich aus: Feuer in mehreren Häusern Verletzt wurde demnach niemand. Das Mehrfamilienhaus musste nicht evakuiert werden. Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Der Küchenbrand stellte sich lediglich als angebranntes Essen heraus. © Leipzig FireFighter Bleibt zu hoffen, dass auf dem Herd nicht schon das Weihnachtsessen gebrutzelt hatte.

Titelfoto: Leipzig FireFighter