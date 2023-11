Immer wieder brennt es: Feuerteufel halten Leipziger Rettungskräfte in Schach

Im Leipziger Südwesten brannte es am Donnerstag und Freitag an mehreren Stellen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen teils schwerer Brandstiftung.

Von Annika Rank

Leipzig - Im Leipziger Südwesten brannte es am Donnerstag und Freitag an mehreren Stellen in unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen teils schwerer Brandstiftung.

Die Übeltäter zündelten in der Birkenstraße an einer Pinnwand. © EHL Media Am Donnerstagnachmittag setzten unbekannte Täter zunächst eine Pinnwand in einem Treppenhaus in der Birkenstraße in Brand. Glücklicherweise reagierten die Hausbewohner schnell und konnten das Problem mithilfe eines Feuerlöschers selbstständig beseitigen. An der betroffenen Stelle wurden schwere Rußablagerungen festgestellt und auch die Pinnwand wurde vollständig zerstört. Das teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Morgen mit. Gegen 0.20 Uhr ging es dann in der Lützner Straße weiter: Dort wurde ein Gegenstand in einem Keller angezündet, woraufhin das angrenzende Treppenhaus schon bald in dichten Rauch gehüllt wurde. Leipzig Feuerwehreinsatz Hitze trifft Fassade: Brandstifter beschädigen Ärztehaus in Stötteritz Doch damit nicht genug: Gleichzeitig setzten die Täter vor Ort einen Mülltonnenunterstand samt der darin abgestellten Tonnen in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus konnte nur dank des schnellen Handelns der Feuerwehr verhindert werden.

In der Lützner Straße brannte es in der Nacht auf Freitag in einem Keller. © EHL Media

Einsatzkräfte waren noch am nächsten Morgen mit den Folgen des Kellerbrandes beschäftigt. © EHL Media

Dauereinsatz für die Feuerwehr im Leipziger Südwesten