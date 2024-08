11.08.2024 12:53 1.355 Küchenbrand in Leipzig! Zweispurige Hauptstraße gesperrt

Großer Feuerwehreinsatz im Leipziger Zentrum-West! Um 11.35 Uhr ging per Notruf die Info über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kolonnadenstraße ein.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Großer Feuerwehreinsatz im Leipziger Zentrum-West! Wegen eines Brandes in der Kolonnadenstraße musste auch die Friedrich-Ebert-Straße gesperrt werden. © EHL Media/Björn Stach Um 11.35 Uhr ging per Notruf die Info über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kolonnadenstraße ein. Die Kameraden bekämpften das in der Küche einer Wohnung ausgebrochene Feuer, das 20 Minuten nach der Alarmierung bereits gelöscht war. Die Mieterin konnte gerettet und musste vor Ort lediglich ambulant behandelt werden, da sie Rauchgas eingeatmet hatte. "Die Küche wurde beschädigt und ist verrußt, aber die Wohnung ist nach wie vor bewohnbar", bestätigte Polizeisprecherin Sandra Freitag TAG24. Während des Einsatzes wurde die zweispurige Friedrich-Ebert-Straße zwischen Reichelstraße und Westplatz gesperrt.

Titelfoto: EHL Media/Björn Stach