19.06.2024 17:20 Solo-Grillparty ruft Feuerwehr auf den Plan!

Was in manchen Köpfen los ist, das haben sich am Mittwoch wohl nicht nur die Feuerwehrkameraden aus Grimma gefragt.

Von Sören Müller Grimma - Was in manchen Köpfen los ist, das haben sich am Mittwoch wohl nicht nur die Feuerwehrkameraden aus Grimma (Landkreis Leipzig) gefragt. Über dem Gebäude war Rauchentwicklung zu beobachten. © Sören Müller Die Feuerwehr wurde gegen 15 Uhr in das alte Kasernengelände hinter dem Finanzamt an der Lausicker Straße gerufen. Mitarbeiter des Finanzamtes hatten aus den maroden Gebäuden Rauchentwicklung festgestellt. Die Einsatzkräfte kontrollierten das zum Teil unwegsame Gelände und konnten in einem der Gebäude dann auch die Ursache feststellen.

Ein junger, nicht Deutsch sprechender Mann hatte sich dort - vermutlich aufgrund des einsetzenden Regens - im Trockenen einen Grill gebaut, der schließlich auch zur Rauchentwicklung führte. Die Sologrillparty fand mit dem wohl "ungebetenen" Besuch von Feuerwehr und Polizei ein jähes Ende. Die auf dem Grill brutzelnden Spieße riefen die Feuerwehr auf den Plan. © Sören Müller Der Grill wurde abgelöscht und durch die Polizei eine Anzeige geschrieben.

Titelfoto: Montage Sören Müller