Laube in Leipzig brennt vollständig nieder! Hat ein Eindringling das Feuer verursacht?

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Kleingartenverein Sellerhausen in Leipzig .

Wie es zu dem Brand kam, war am frühen Samstag noch unklar. Innerhalb des Vereins wurden jedoch bereits Vermutungen laut, dass ein unerwünschter Eindringling für den Schaden verantwortlich sein könnte.

Die Laube wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch eine angrenzende Gartenlaube wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand das Häuschen bereits vollständig in Flammen. Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. "Gegen 2.45 Uhr war der Einsatz beendet", sagte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle.

Wie TAG24 erfuhr, wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag, gegen 1.15 Uhr, via Notruf über einen Laubenbrand informiert.

So erfuhr TAG24 von Laubennachbarn, dass die Tür zu der Parzelle in den vergangenen Tagen immer wieder offen gestanden hatte. Hatte es sich jemand in dem Häuschen gemütlich gemacht, um der Kälte zu entfliehen?

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall eingeleitet.