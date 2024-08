08.08.2024 15:37 Rettungseinsatz nahe Cossi: Küche in Flammen, zwei Bewohner in Klinik

Feuerwehreinsatz in Wohngebiet am Cospudener See: Zwei Personen mussten nach einem Wohnungsbrand in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Juliane Bonkowski

Markkleeberg - Feuerwehreinsatz in Wohngebiet am Cospudener See! Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. © News5/Grube Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmittag in die Straße Am Gemeindeamt in Markkleeberg alarmiert. Laut Polizeisprecherin Sandra Freitag seien die Beamten gegen 13.15 Uhr informiert worden. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ist vermutlich ein Fettbrand in der Küche ausgebrochen. Ersten Informationen vom Ort des Geschehens zufolge soll die ganze Wohnung verraucht gewesen sein. Verkohlte Fensterrahmen zeugen vom Feuer in dem Haus. Leipzig Feuerwehreinsatz Geklauter Motorroller im Leipziger Osten brennt: Fünf Anwohner medizinisch versorgt Ein Bewohner (77) und eine Bewohnerin (80) seien leicht verletzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. "Bei der Bergung des Mannes mussten Kräfte der Feuerwehr behilflich sein", so Polizeisprecher Chris Graupner ergänzend. Ruß rund um die Fensterrahmen zeigen, wo es vermutlich gebrannt hat. © News5/Grube Die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Zur genauen Ursache lagen am Nachmittag noch keine Informationen vor.

