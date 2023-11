Mehrere Menschen evakuiert: Feuerwehr bekämpft Dachstuhlbrand in Taucha

Taucha - Ein Dachstuhlbrand forderte am Mittwochvormittag den Einsatz gleich mehrerer Feuerwehren in Taucha.

Die Feuerwehren aus Taucha, Jesewitz und Leipzig mussten während ihres Einsatzes am Mittwoch in engen Straßen agieren. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Maxi Böckel gegenüber TAG24 mitteilte, war gegen 11.30 Uhr die Meldung über einen Dachstuhlbrand eingegangen. Betroffen war ein Haus in der Straße Neustadt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Taucha und Jesewitz sowie die Berufsfeuerwehr aus Leipzig eilten daraufhin zum Ort des Geschehens. "Alle Bewohner des Hauses konnten evakuiert werden oder hatten das Gebäude bereits selbst verlassen", so die Pressesprecherin. "Verletzt wurde niemand."

Die Feuerwehren machten sich indes an die Brandbekämpfung, wobei die Kameraden in den engen Straßen um das Gebäude agieren mussten. Aktuell, so erklärte Böckel, versuchen die Einsatzkräfte noch die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. "Die Straße Neustadt sowie die Kirschstraße mussten dafür gesperrt werden."

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.