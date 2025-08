Mitarbeiter von Speditionsfirma von Gabelstapler eingeklemmt

Leipzig - Bei einem Unfall auf dem Gelände der Speditionsfirma Emons im Nordwesten Leipzigs ist am Dienstagnachmittag ein Mitarbeiter erheblich verletzt worden.

Alles in Kürze

Auf dem Gelände einer Speditionsfirma ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Unfall. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei bestätigte am Dienstagabend lediglich, dass es am Nachmittag einen Unfall auf dem Betriebsgelände einer Speditionsfirma an der Salzstraße gab und ein Mitarbeiter dabei "nicht lebensgefährlich" verletzt worden sei.

Nach bisher unbestätigten Informationen soll der Mann gegen 16.40 Uhr von einem Gabelstapler in einer Lagerhalle angefahren und dabei eingeklemmt worden sein.