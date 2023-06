05.06.2023 08:21 1.489 Nächtlicher Einsatz in Leipzig: Fahrzeuge und Container abgefackelt

Nach mehreren Autobränden in den vergangenen Tagen fackelten auch in der Nacht auf Montag Fahrzeuge in Leipzig ab.

Von Annika Rank

Leipzig - Nach mehreren Autobränden in den vergangenen Tagen fackelten auch in der Nacht auf Montag Fahrzeuge in Leipzig ab. In der Nacht auf Montag brannten in Leipzig mehrere Fahrzeuge. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie die Polizeidirektion am Morgen mitteilte, wurde sie gegen 1 Uhr nachts über die Fahrzeugbrände im Leipziger Stadtteil Marienbrunn informiert. An der Märchenwiese brannten demnach zwei Autos - eines davon ein SUV - aus. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden zudem sowohl ein weiteres daneben geparktes Auto als auch ein Wohnmobil stark beschädigt. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden, die Polizei geht aber davon aus, dass mindestens eines der Autos von unbekannten Tätern angezündet wurde. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuer in Leipziger Dachgeschosswohnung: Mieter (†52) tot geborgen Auch sechs Glascontainer in der Nähe wurden in der Nacht in Brand gesteckt. Von dem Wohnmobil blieb nicht mehr viel übrig. © 7aktuell.de | Eric Pannier Auch auf Container hatten es die Brandstifter abgesehen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Montage 7aktuell.de | Eric Pannier