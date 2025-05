07.05.2025 07:07 1.079 Passantin entdeckte sie im Wasser: Feuerwehr rettet Person aus Elsterflutbecken

An der Zeppelinbrücke in Leipzig wurde am Dienstagabend eine Person im Wasser entdeckt. Die Feuerwehr konnte sie retten.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Rettungseinsatz an der Zeppelinbrücke in Leipzig-Altlindenau! Leipzigs Feuerwehr war am Dienstagabend an der Zeppelinbrücke gefordert. Im Wasser des Elsterflutbeckens trieb eine Person. © 7aktuell.de | Eric Pannier Gegen 20.15 Uhr entdeckte eine Passantin dort eine Person, die im Wasser des Elsterflutbeckens trieb! Die Frau alarmierte umgehend den Notruf. Kurz darauf war bereits die Feuerwehr zur Stelle. Per Schlauchboot zogen die Kameraden die Person aus dem Wasser. Rettungskräfte brachten sie umgehend in ein Krankenhaus, wo sie derzeit behandelt wird. Wie die Person in ihre Notlage geraten war, ist derzeit noch unklar, sagte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Mittwochmorgen gegenüber TAG24. Weil am Abend alles schnell gehen musste, konnte selbst die Identität der Person noch nicht eindeutig geklärt werden. "Augenzeugen zufolge handelt es sich um einen Mann", so die Polizeisprecherin. Per Schlauchboot konnten die Kameraden die Person retten. Anschließend ging es direkt ins Krankenhaus. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Polizei hat bereits Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet und versucht nun herauszufinden, wie die Person in das Elsterflutbecke gestürzt war.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier