Rauchwolke über Leipzig: Feuerwehr an alter Gurkenfabrik im Einsatz

Die schwarze Rauchwolke war schon aus der Ferne sichtbar. © privat

Eine dicke Rauchwolke stieg am Mittwochmorgen über Leipzig in den Himmel, via die Warn-App NINA wurde Großalarm ausgelöst.

Kurz nach 8.30 Uhr rasten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Dösner Weg, nachdem mehrere Notrufe eingegangen sind. Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle war in der alten Gurkenfabrik ein Feuer ausgebrochen.

Nach TAG24-Informationen gestaltete sich die Anfahrt der Kameraden aufgrund zahlreicher Baustellen und dem daraus resultierenden hohen Verkehrsaufkommen schwierig.

Auch eine Drohneneinheit der Feuerwehr kam zum Einsatz.